L'Eredità, oggi 7 aprile Clara è ancora campionessa. Alla ghigliottina perde per libro

Come ogni giorno, anche oggi giovedì 7 aprile su Rai 1 è andato in onda un nuovo appuntamento con L'Eredità. Il quiz game, condotto da Flavio Insinna, è molto amato dai telespettatori italiani, collegati alla tv prima dell'edizione delle 20 del telegiornale.

Oggi, al triello sono arrivate Clara - fresca campionessa -, Claudia e Andrea. I tre si sono sfidati a colpi di risposte, ma la prima a fare un passo verso la ghigliottina è stata Clara. La neo campionessa, che ieri sera ha partecipato al gioco per la prima volta, ha dovuto rispondere a una domanda sul requisito obbligatorio per le gondole di Venezia, ma ha sbagliato, dando la chance ad Andrea prima e a Claudia poi. La pluricampionessa ha risposto correttamente - nero lucido - giocandosi l'accesso all'atto finale con una domanda sul potere legislativo: per andare alla ghigliottina, Claudia ha dovuto dire da cosa proviene l'appellativo di onorevole, rispondendo articolo della costituzione. Sbagliando, ha ridato la palla in mano a Clara, che ha centrato la ghigliottina dicendo lettera di un deputato.

Clara è quindi arrivata alla ghigliottina per la seconda volta consecutiva, questa sera con il montepremi di 210 mila euro. Ha dovuto legare le seguenti cinque parole: cuoio, bordo, conti, sogni e mattone. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 26.250 euro scrivendo rosso, ma il termine corretto era libro. La giovane campionessa ci riproverà domani sera.

