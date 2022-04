Nathalie Guetta, chi è: il fratello David è il noto dj. L'ex marito e l'esperienza in Don Matteo dove interpreta Natalina

07 aprile 2022 a

Torna anche oggi, giovedì 7 aprile, il game show di Rai 1 Soliti Ignoti. Condotto da Amadeus, va in onda subito dopo il telegiornale delle 20. Il gioco consiste nell'indovinare le otto identità nascoste e, al termine di questo primo passaggio, associare il parente misterioso a uno degli otto ignoti. A giocare ogni sera c'è un personaggio televisivo, e questa sera ci sarà Nathalie Guetta.

Tutti la conoscono come Natalina di Don Matteo, ma Nathalie Guetta è anche altro. Nata a Parigi il 9 settembre 1958, all'anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, è un'attrice e circense francese naturalizzata italiana. Il padre era Pierre Guetta, un sociologo di origine ebraica marocchina; la madre - Francine Bourla - era gallerista di arte tribale. Ha due fratelli: il primo, di sangue, è il giornalista e politico Bernard; il secondo, nato da un nuovo matrimonio del padre, è David, il famoso dj internazionale. Di lui, Nathalie ha detto: "Ho dieci anni più di lui, ci vedevamo la domenica a casa di papà. Me lo spupazzavo bene, gli facevo quasi da zia, eravamo molto legati, poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. Lui, a differenza mia, è una persona piena di ottimismo, ha il dono della felicità". Lascia Parigi all'età di 16 anni per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia e nel Benelux. A 22 anni arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini. La notorietà arriva nel 1989, quando inzia a partecipare anche al Maurizio Costanzo Show in svariati numeri acrobatici.

In seguito, quindi, si fa notare da Cristina Comencini, che la scrittura per il suo film I divertimenti della vita privata: nasce così la sua carriera nel mondo del cinema. Prende parte a Roma-Paris-Barcelona, I divertimenti della vita privata, Ricky & Barabba, Ritorno a casa Gori, Un bugiardo in paradiso, Passo a due, Nessun messaggio in segreteria, La cena per farli conoscere. In televisione, invece, è in Dio vede e provvede, Nuda proprietà vendesi, Don Matteo e Ho sposato uno sbirro. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle nel 2018. Per quanto riguarda la vita privata, Nathalie ha sposato Yudiel Sanchez, che ha conosciuto a Cuba nel 2007, ma nel 2020 il matrimonio è giunto alla fine.

