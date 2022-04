L'importanza di iniziare da uno, stasera in tv giovedì 7 aprile su Rai 3. Le anticipazioni

07 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 7 aprile, in seconda serata su Rai 3, L'importanza di iniziare da uno, documentario programmato per le ore 23.15. L’amore incondizionato di un padre verso il proprio figlio in lotta contro il tempo per trasformare una condizione di dolore in un'opportunità per la vita: è questo il motore alla base del progetto di ricerca, realizzato da Davide Passaro e dall’équipe medica del Bambino Gesù di Roma, sui pazienti pediatrici della terapia intensiva cardiologica dell’Ospedale. Lo racconterà proprio L’importanza di iniziare da uno, produzione Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la regia di Alice Tomassini. Il documentario viene trasmesso in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

Racconta la storia di Mattia, un bimbo di 5 anni, e del suo papà Davide, insegnante e dottorando in Statistica metodologica presso l’Università La Sapienza, che lavora a un algoritmo di intelligenza artificiale, al servizio della medicina, per salvare la vita di suo figlio e di tutti i bambini che sono affetti da cardiopatia genetica. “Per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù le frontiere della medicina necessariamente passano attraverso lo sviluppo della ricerca e della tecnologia scientifica – afferma la residente Mariella Enoc - non esiste cura senza ricerca e non c’è futuro senza ricerca".

Le fa eco Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari: “Questa storia dona speranza con l’esempio virtuoso dimostrando come ciascuno di noi attraverso le proprie capacità e competenze possa essere al servizio degli altri. “Spero che possa incontrare il gradimento degli spettatori del servizio pubblico, come televisione valoriale in linea con la missione di Rai Documentari”. Insomma un documentario che si annuncia molto interessante e che tratta un tema particolarmente dedicato. Per molti anni la ricerca è stata trascurata, la pandemia l'ha riportata al centro dell'attenzione e la speranza è che i Paesi investano sempre di più in un campo considerato vitale.

