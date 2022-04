Michelle Hunziker, foto sexy su Instagram: il vestito per Striscia la Notizia mette in mostra il suo fisico mozzafiato

07 aprile 2022 a

Un vestito rosso sangue, che mette in mostra il suo fisico mozzafiato e lascia a bocca aperta tutti i suoi follower. Michelle Hunziker continua a stupire: l'ultimo post pubblicato su Instagram, oggi giovedì 7 aprile, ha mandato ancora una volta in visibilio i 5,3 milioni di fan che la seguono sul suo canale social dedicato alle foto.

La showgirl svizzera ha pubblicato uno scatto in cui indossa un abito rosso, di profilo, con uno spacco all'altezza della coscia. Sguardo sensuale verso la telecamera, i fan hanno apprezzato molto la foto, che la ritrae con il vestito che indosserà nella puntata odierna di Striscia la Notizia, dove è tornata da alcune settimane. "No caption needed", ovvero "non c'è bisogno di didascalia", ha scritto la bella Michelle a corredo dell'immagine, mentre i follower ne hanno elogiato la bellezza. "Sei lo spettacolo più bello che si possa vedere", "Bellissima come sempre", "Che donna meravigliosa"; sono solo alcuni dei commenti che le hanno scritto.

La Hunziker, ricordiamo, ha terminato da qualche mese il suo matrimonio con Tommaso Trussardi. L'avevano annunciato con un breve comunicato inviato all'Agenzia Ansa. "Dopo 10 anni insieme - scrivono - abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso''. Per la showgirl svizzera, però, le voci del gossip non erano finite qua, visto che era stata paparazzata dai fotografi del settimanale tedesco Bunte mentre si scambiava un bacio con Giovanni Angiolini. Nessuno dei due ha confermato la relazione, ma lo scatto sembra lasciare poco spazio ad interpretazioni.

