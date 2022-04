Stasera giovedì 7 aprile su La7 torna Piazzapulita. Ospiti e anticipazioni

07 aprile 2022 a

Stasera in tv, giovedì 7 aprile, su La7 prima serata dedicata a Piazzapulita, uno dei programmi di punta della rete televisiva. Nel talk condotto da Corrado Formigli, ancora una volta al centro dell'attenzione ci sarà la guerra tra l'Ucraina e la Russia, in particolare cosa è accaduto e sta accadendo nelle città di Mariupol e Bucha, prese di mira dall'esercito russo. Gli ultimi giorni sono stati dominati dalle atrocità commesse dai militari russi che hanno ucciso centinaia di civili. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e molti altri paesi, chiedono che il dittatore russo e i principali responsabili vengano processati per i crimini di guerra commessi.

Già nella puntata scorsa Formigli aveva proposto ai suoi telespettatori un viaggio tra le città di Mariupol, Dnipro e Kharkiv, tra le più bersagliate. Oltre a contare centinaia di vittime non militari, sono state quasi distrutte dai bombardamenti. Eppure l'esercito russo continua a fare fatica e nei combattimenti frontali ha spesso la peggio contro l'esercito di Zelensky. Durante la puntata di questa sera si parlerà anche dei negoziati. E' possibile che le diplomazie trovino la strada per arrivare alla fine del conflitto?

Ovviamente numerosi e autorevoli gli ospiti di questa sera. Per approfondire i nuovi temi di puntata, Corrado Formigli ascolterà gli approfondimenti di alcuni esperti in studio e in collegamento: Mircea Geoana vice-segretario generale della Nato, Riccardo Sessa (ambasciatore); Luciana Coluccello e Lorenzo Cremonesi, giornalisti in collegamento dai luoghi del conflitto in Ucraina; Paolo Mieli, Alessandro Orsini, Nunzia De Girolamo, Alberto Negri, Marco Tarquinio e Alessandro Sallusti. Anche stasera Formigli dedicherà uno spazio allo scrittore Stefano Massini. Leggendo i nomi degli ospiti è facile immaginare che non mancheranno le polemiche. Nelle ultime settimane gli interventi del docente Alessandro Orsini ne hanno sollevate diverse. Le sue posizioni da molti sono considerati discutibili, da altri totalmente inaccettabili.

