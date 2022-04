Stasera giovedì 7 aprile Dritto e rovescio su Rete 4. Anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio

07 aprile 2022 a

Stasera in tv, giovedì 7 aprile, su Rete 4, come tutte le settimane appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo del Debbio. Sarà l'eccidio di Bucha al centro della puntata di questa sera, così come la continua ricerca di una via diplomatica per provare a porre fine al conflitto tra l'Ucraina e la Russia. Sono in programma collegamenti dal fronte, così come interventi ed analisi da parte dei numerosi ospiti della trasmissione.

Nel corso della serata, si analizzerà l’atteggiamento dell’Occidente nei confronti della Russia davanti ai crimini di guerra commessi da Vladimir Putin con gli Stati Uniti, l'Inghilterra e parte della comunità internazionale che chiedono che venga incriminato e processato, aspetto molto complesso dal punto di vista burocratico e formale. Con documenti e testimonianze esclusive, annunciato anche un focus sugli italiani che decidono di andare a combattere al fianco di ucraini e russi. Durante la puntata, si parlerà anche dell’inasprimento delle sanzioni a danno della Russia che potrebbero però riflettersi ulteriormente sulle tasche degli italiani, con i rincari sulle bollette e sui generi alimentari, come del resto è già accaduto e sta continuando ad accadere giorno dopo giorno. Quanto tempo occorrerà per essere indipendenti dalla Russia dal punto di vista energetico? E' una strada che davvero è possibile percorrere? Gli italiani sono disposti ad ulteriori sacrifici?

Infine, nella seconda parte del programma, un approfondimento sul tema Covid 19, con parte del governo che vuole prolungare le restrizioni nonostante sia finito lo stato d’emergenza. I numeri dei contagi non si sono ancora stabilizzati e purtroppo negli ultimi giorni sono aumentati anche i ricoveri. La battaglia contro il virus non è ancora terminata. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Tra gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata sono stati annunciati Davide Faraone, Gianluigi Paragone, Andrea Romano e Gianfranco Librandi.

