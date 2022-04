Crocifisso Dentello, chi è lo scrittore del romanzo Tuamore. Il dramma della malattia che ha portato alla morte della madre

07 aprile 2022 a

a

a

Torna anche oggi, giovedì 7 aprile, il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno. In onda dalle 14 alle 16, la trasmissione è condotta da Serena Bortone. Ogni giorno ci sono molti ospiti che raccontano le loro storie, e tra questi, nel corso della puntata odierna, ci sarà anche Crocifisso Dentello.

Maria de Medeiros, con Mauro Gioia in Ossessione napoletana

Nato a Desio nel 1978, Crocifisso Dentello è uno scrittore che ha raggiunto la notorietà con i suoi tre romanzi. In particolare l'ultimo, Tuamore, è diventato un caso editoriale. Figlio di un muratore e di una casalinga siciliani, non va oltre le scuole medie: così apprende la letteratura da autodidatta, coltivando tra le sue numerose letture una predilezione per autori come Pier Paolo Pasolini, Giovanni Testori e Franz Kafka. Viene notato sui social network dallo scrittore Fernando Coratelli, che lo propone all'editore romano Gaffi per il quale esordisce nel 2015 con il romanzo Finché dura la colpa. Il libro diventa un caso editoriale, riscuotendo il parere favorevole di critici. Viene quindi scoperto da Elisabetta Sgarbi, direttrice de La nave di Teseo, per la quale pubblica nel 2017 il suo secondo romanzo, La vita sconosciuta.

Annalisa, dopo la vacanza alle Maldive ci sono Le Iene

Infine, nel marzo 2022 pubblica il terzo libro Tuamore (gioco di parole tra tumore e amore), memoir dedicato alla madre morta di cancro nel novembre 2020, evento in seguito al quale aveva organizzato una raccolta di libri da donare agli ospedali di Milano. All'agenzia Agi aveva detto: "Lei era il mio centro affettivo di tutto, ancor più da quando si è ammalata, con tre recidive, e il cancro me l’ha fatta diventare ancora più cara, sbriciolando il mio cuore e facendola diventare ‘la mia bambina’ da accudire”.

Matilde Brandi, con Marco è finita dopo 17 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.