Maria de Medeiros, chi è l'attrice e cantante: età, fidanzato e premi. Da Pulp Fiction all'Ossessione napoletana

Nel consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 14 alle 16, oggi - giovedì 7 aprile - ci sarà anche Maria de Medeiros. L'attrice e cantante portoghese sarà nello studio del programma condotto da Serena Bortone con Mauro Gioia per presentare Ossessione napoletana.

Si tratta di uno spettacolo musicale scritto dagli stessi due artisti, in programma venerdì 8 e sabato 9 aprile, alle 21, e domenica 10 aprile, alle 18, al Trianon Viviani della città partenopea. Tra domande irriverenti, che mettono a confronto il maschile e il femminile, lo spettacolo si dipana tra testi di Susan Sontag e James Joyce, e canzoni, con classici napoletane e brani di Chico Buarque, Clementino e della stessa de Medeiros.

Nata a Lisbona nel 1965, Maria de Medeiros è la figlia del cantante e compositore António Victorino de Almeida. Tra i ruoli più noti che ha interpretato ci sono la scrittrice Anaïs Nin nel film biografico Henry & June di Philip Kaufman, del 1990, e quello di Fabienne, la fidanzata di Butch Coolidge in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, del 1994. Nello stesso anno ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il film Três irmãos di Teresa Villaverde. Inoltre, nel 2001 ha recitato nel film di Maurizio Nichetti, Honolulu, mentre nel 2004 ha preso parte a La canzone più triste del mondo, diretta da Guy Maddin. Lato vita privata, non è certo se abbia o meno un fidanzato. E' però molto attiva su Instagram, dove posta spesso delle foto assieme a Jefferson Feliciano. Che sia lui l'uomo della sua vita?

