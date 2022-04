Matilde Brandi, chi è la ballerina e conduttrice: età, ex fidanzato e figlie. "Marco mi ha lasciata con un messaggio". L'ombra dell'amante e il mistero del tradimento

07 aprile 2022 a

Torna anche oggi, giovedì 7 aprile, l'appuntamento con Serena Bortone su Rai 1. Alle ore 14, infatti, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, quello che può essere definito un vero e proprio salotto pomeridiano del primo canale della tv di stato. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Matilde Brandi.

Ballerina e conduttrice, Matilde Brandi è nata a Roma nel 1969. Si diploma nel 1990 al balletto di Roma, e nel corso della stagione esordisce come ballerina nella trasmissione Club '92 con Gigi Proietti. L'anno successivo acquista molta popolarità partecipando allo show del sabato sera di Rai 1 Fantastico, condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli, mentre nell'estate del 1992 partecipa come ballerina alla trasmissione Bellezze al bagno, in onda su Rete 4. Successivamente è prima ballerina a Domenica In, a Buona Domenica, Torno Sabato e tanti altri programmi. Ma oltre a ciò, è anche amata conduttrice televisiva: Piazza Grande, Scommettiamo che...?, Zecchino d'Oro e altri ancora. Nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e dall'uscita dalla casa è opinionista di Detto Fatto.

Lato vita privata, è stata legata per 17 anni a Marco Costantini, dal quale nel 2006 ha avuto due gemelle, Aurora e Sofia. Ma la storia d'amore è finita nel 2020, quando Matilde è uscita dal Grande Fratello Vip. A Verissimo aveva raccontato: "Quando sono uscita dalla Casa (del Grande Fratello Vip ndr) ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Con le ragazze è un padre meraviglioso, ma quello che mi dispiace è che sono stata io stessa a chiedere, tramite un messaggio, se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto no: non me l'ha detto in faccia, l'anello che aspettavo non è mai arrivato, Marco mi ha lasciata". E alla domanda sulla possibilità che ci fosse un'altra donna ha risposto: "Gliel'ho chiesto e non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po' di più".

