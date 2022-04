Annalisa, la cantante dopo la vacanza alle Maldive arriva a Le Iene. Chi è: età e fidanzato misterioso

06 aprile 2022 a

Anche Annalisa sarà questa sera, mercoledì 6 aprile, a Le Iene. Nel corso della puntata, la cantante sarà sul palco del programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I motivi della sua presenza non sono ancora stati svelati, ma è probabile che l'ex concorrente di Amici si esibisca con qualche brano del suo repertorio.

Annalisa nelle scorse settimane è stata in vacanza alle Maldive, e le sue foto pubblicate su Instagram hanno lasciato a bocca aperta tutti i follower che la seguono (1,7 per la precisione). La bella cantante si è fatta fotografare in costume, facendo impazzire milioni di fan. "Sono impegnata non posso rispondere", aveva scritto il 14 febbraio, mentre il 23 aveva scritto: "Chi va piano...". Oggi, invece, ha pubblicato due scatti malinconici: nel post ha scritto "Fa un po' bene, fa un po' male", mentre nelle Stories ha confessato di voler tornare in vacanza.

Classe 1985, originaria di Savona (dove è nata il 5 agosto, sotto il segno del Leone), è cresciuta a pane e musica, raggiungendo la grande popolarità come concorrente durante la decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto la seconda posizione. Da lì la sua carriera è letteralmente esplosa. Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa sarebbe attualmente single. In passato ha dichiarato sugli uomini: "Una donna riesce a stare con uno che ha più successo, un uomo no. Questo non si cambia", aveva affermato in una vecchia intervista. A lungo il nome del suo fidanzato (per meglio dire ex fidanzato) è rimasto top secret. In seguito, però, si è scoperta l’identità dell’uomo misterioso: si trattava di Davide Simonetta. Anche lui lavora nel mondo della musica, essendo sia autore che produttore musicale. A fine 2017 la coppia si è separata e la cantante ha continuato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. “Non mi piace mischiare il lato privato a quello professionale. Mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto. Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita - aveva spiegato in una intervista di qualche tempo fa a Spy -. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme”.

