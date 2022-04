Le Iene, in studio c'è Bianca Balti. La top model è stata stuprata a 18 anni, l'ex fidanzato: "Sei difficile da amare"

06 aprile 2022 a

Ospite de Le Iene, questa sera mercoledì 6 aprile, ci sarà anche Bianca Balti. La top model, 38 anni, intervistata nei giorni scorsi da Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato di quando, un anno fa, ha avuto il coraggio di mettere fine a una relazione tossica con un uomo che era riuscita a convincerla di non meritare amore. "Quando tocchi il fondo ci sono due opzioni: una è farla finita, l’altra è risalire. Nel nulla che mi sentivo e avevo, nella paura che provavo per la prima volta nella vita, mi sono data una possibilità", ha raccontato la modella in un'intervista a Vanity Fair.

Nello studio di Canale 5 aveva detto di essere stata vittima di molestie a 14 anni e di essere stata stuprata a 18 anni. "A 14 anni ero andata alla mia prima festa, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati in mente dei ricordi e ho capito che in quell'occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso", ha affermato la modella. A 18 anni, invece, lo stupro: "Era il ragazzo con cui uscivo, mi piaceva quel ragazzo, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po' per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no".

Su Instagram, la modella risponde a tutte le domande che le vengono poste, anche quelle sulla vita privata. Grazie alla terapia, Bianca spiega di essere riuscita a superare alcune relazioni "tossiche". "Ho dovuto fare molto lavoro su me stessa per capire il mio valore e imparare a tutelarlo - racconta la modella - per dire basta ci vuole intenzionalità e voglia di crescere (che a volte fa male). Ho avuto molti amori tossici. Dall'ultimo ne sono uscita capendo finalmente che non ero sbagliata io, che non avrei mai potuto farlo contento essendo me stessa e che dovevo smetterla di cercare di cambiarmi per farlo felice". La modella, famosa in tutto il mondo, con le sue dichiarazioni ha lasciato intendere che sarebbe finita la relazione con Sal Lahoud, il 36enne manager nel campo della finanza. I due avevano ufficializzato la loro storia d'amore a giugno 2018, ma è da tempo che non appaiono insieme in pubblico, mentre l'ultimo post sui social, in cui i due fanno coppia, risale allo scorso settembre. Proprio riguardo alle relazioni finite male, Bianca confida ai follower: "Fanno male i messaggi di chi mi dice che 'ho rotto ancora con un uomo' o di chi mi ha giudicata per essermi separata, dopo poco il matrimonio, con il papà di Mia. Ricordatevi - chiarisce la modella - che è meglio separarsi se le cose non vanno bene, anziché restare". Il suo ex ragazzo le aveva detto di essere "difficile da amare", e dopo la brutta rottura ha iniziato un percorso di guarigione e amore per se stessa.

