Le Iene, ospiti Fabri Fibra, Colapesce e Dimartino: "Facciamo un po' di propaganda". Il testo della canzone

06 aprile 2022 a

a

a

Uno degli ospiti più attesi della puntata odierna, mercoledì 6 aprile, de Le Iene è Fabri Fibra. Il rapper ha pubblicato da qualche settimana il suo nuovo album, Caos, all'interno del quale è anche presente la canzone Propaganda, dove duetta con Colapesce e Dimartino. I due cantanti, che nel 2021 hanno partecipato al Festival di Sanremo con Musica leggerissima, riscuotendo un grandissimo successo, sono presenti anche nel video del brano, uscito su YouTube il 18 marzo, dove interpretano "gli anziani signori del Catasto".

Belen Rodriguez e Teo Mammucari, video shock. Lei: "Insultatemi, voglio essere insultata". Lui: "Sfonnatela"

"Stasera con l'ing. Carlo Carloni e il rag. Nino Di Martino saremo ospiti alle Iene, in apertura. Per sapere l'orario c'è il televideo", ha scritto Colpaesce sul suo profilo Instagram. Il canale social de Le Iene, invece, ha ripreso i tre in una Instagram Stories: "Questa sera a Le Iene facciamo un po' di propaganda", ha detto Fabri Fibra. Nelle scorse settimane, Fabri Fibra, Colapesce e Dimarino avevano presentato il loro singolo anche a Che tempo che fa, riscuotendo ampio successo sui social.

IL TESTO

La mia vita è piena di problemi

E io mi ci butto a capofitto

Queste giornate piene di impegni

Dovrei imparare a seguire il ritmo

Giro in auto, mi muovo da solo

Senza mezzi, è meglio, anzi peggio

Gli immigrati rubano il lavoro

Gli italiani rubano il parcheggio



In ufficio il mio capo mi tratta

Come se non mi avesse visto mai prima

Che mi chiama Riccardo, ma sono Fabrizio

Così perdo pure autostima

Si lamenta e dice: "Troppe tasse

Devo licenziarti, addio, ci vediamo"

Servirebbe qualcuno che salvi il paese

Così potrei vivere in pace, speriamo



In giro che succede? Vi faccio vedere come si fa

Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città

Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni

Passo l'inverno a tenervi buoni

Cerco l'estate quaggiù in città



E allora sì, propaganda, propaganda

Non c'è più niente che mi manca

E allora sì, propaganda, propaganda

La risposta ad ogni tua domanda



Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo

Finalmente qualcuno che pensa alla gente, e che mi dà un lavoro

Che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti

Finalmente qualcuno che mi sembra onesto, in mezzo a tanti corrotti

Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua

Che difende tutti quei valori italiani, tipo la famiglia

Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa

Anche se l'Italia l'ha un po' divisa, attenzione, guarda, eccolo, arriva

Evviva!



In giro che succede? Vi faccio vedere come si fa

Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città

Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni

Passo l'inverno a tenervi buoni

Cerco l'estate quaggiù in città

E allora sì, propaganda, propaganda

Non c'è più niente che mi manca

E allora sì, propaganda, propaganda

La risposta ad ogni tua domanda



Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima

Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima

Accendo la tele, un politico parla

Sembra interessante, ascoltiamolo un po'

Fa mille promesse, la gente lo guarda

Sicuro alle prossime lo voterò



E allora sì, propaganda, propaganda

Non c'è più niente che mi manca

E allora sì, propaganda, propaganda

La risposta ad ogni tua domanda



Ma che occhi grandi che ho (oh, oh)

Che bella felpa che ho (oh, oh)

Che bel sorriso che ho (oh, oh)

Non mi puoi dire di no (oh, oh)

E allora sì, propaganda, propaganda

Propaganda, propaganda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.