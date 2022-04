Belen Rodriguez e Teo Mammucari, video shock. Lei: "Insultatemi, voglio essere insultata". Lui: "Sfonnatela"

06 aprile 2022 a

Belen Rodriguez e Teo Mammucari protagonisti di un video shock, pubblicato sul profilo de Le Iene. I conduttori di uno dei programmi più amati di Italia 1, provocano i telespettatori. Inizia lei, dicendo che vuole essere insultata via social: "Io voglio essere insultata, vi invito a insultarmi". Interviene Mammucari: "Ti insulto io". E lei replica: "No, no. Tu no. Non te l'ho chiesto". Poi si rivolge di nuovo ai telespettatori: "Insultateci. Vi risponderemo". A questo punto Mammucari spiega: "Non è la richiesta di un insulto. L'annuncio è questo: mandate i tweet di quello che pensate su di lei e su di me. Poi se sono cattivi sono cattivi, ma anche buoni". Ma alla fine del video rompe gli indugi: "Sfonnatela, sfornatela". E Belen resta letteralmente senza fiato. Ovviamente la showgirl non si fa mancare un look super sexy: vestitino rosa super scollato che fatica a contenere il suo prorompente seno.

