Il diritto di contare, la storia vera di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Ecco chi sono: la collaborazione con la Nasa, la sfida al razzismo, il Programma Mercury e l'Apollo 11

Va in onda questa sera, mercoledì 6 aprile, su Rai 1 il film Il diritto di contare. La pellicola del 2016, diretta da Theodore Melfi, ha ricevuto tre candidature ai Premio Oscar, tra cui al miglior film, e due ai Golden Globe, tra cui migliore colonna sonora originale. Protagonista è Taraji Penda Henson, affiancata da Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Il film racconta le storie di Katherine Johnson, vero genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere, e Mary Jackson, informatica. Tre donne importanti in quella che è stata una vera e propria svolta per la civiltà: l'uomo nello spazio. Furono assunte alla Nasa dove si stava lavorando proprio per organizzare le prime spedizioni.

Creola Katherine Johnson, nata Coleman, conosciuta anche come Katherine Goble, è stata una matematica, informatica e fisica statunitense. Nata a White Sulphur Springs il 26 agosto 1918, Johnson contribuì allo sviluppo dell'aeronautica statunitense e ai programmi spaziali, già dal primo utilizzo dei computer elettronici digitali da parte della Nasa. Tra i suoi lavori più apprezzati vengono ricordati il calcolo delle traiettorie delle orbite, paraboliche e iperboliche, delle finestre di lancio e dei percorsi di ritorno di emergenza per molti voli, al Project Mercury, incluse le prime missioni Nasa di John Glenn, Alan Shepard, le traiettorie di inserzione lunare nei voli lunari del programma Apollo, continuando con il lavoro sul programma dello Space Shuttle, infine con la progettazione dei primi piani per la missione su Marte. Per il suo lavoro, nel 2015 le è stata conferita la Medaglia presidenziale della libertà da Barack Obama, mentre l'anno successivo ha ricevuto il Silver Snoopy Award (premiata dall'astronauta della NASA Leland D. Melvin) e un Nasa Group Achievement Award, seguiti nel 2019 dalla Medaglia d'oro del Congresso ricevuta dal presidente Donald Trump. Scomparsa il 24 febbraio 2020, l'anno successivo è stata inserita nella National Women's Hall of Fame.

Dorothy Johnson Vaughan, nata nel 1910, è stata matematica e programmatrice statunitense afroamericana. Ha lavorato per il National Advisory Committee for Aeronautics (Naca) e successivamente per la Nasa, al Langley Research Center a Hampton, in Virginia. Ma prima di questi lavori, fu docente di matematica alla R. R. Moton High School di Farmville, in Virginia. Nel 1949 fu nominata responsabile ad interim della West Area Computers, un gruppo di lavoro composto esclusivamente da matematiche afroamericane, diventando la prima donna afroamericana a supervisionare un gruppo di dipendenti del centro. Importante fu inoltre il suo lavoro in ambito di programmazione informatica all'inizio degli anni Sessanta, e diresse anche la sezione di programmazione della Analysis and Computation Division (ACD) a Langley e partecipò al progetto Scout. Il 16 ottobre 2019 le è stato dedicato un cratere sulla Luna. Mary Winston Jackson, invece, nata nel 1921, è stata una matematica e ingegnera statunitense che lavorò presso il National Advisory Committee for Aeronautics (Naca), divenuto poi National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Fu in servizio al Langley Research Center di Hampton in Virginia per la maggior parte della sua carriera. Nel 1958 diventò il primo ingegnere di colore della Nasa, e dopo 34 anni di lavoro ottenne il titolo di ingegnere più anziano. Dopo aver capito di non poter aspirare a ulteriori promozioni senza diventare supervisore, accettò di retrocedere e divenne manager del Federal Women's Program, nell'Office of Equal Opportunity Programs della Nasa, e dell'Affirmative Action Program, dove si concentrò sull'assunzione e sulla promozione delle donne nelle carriere scientifiche, ingegneristiche e matematiche della Nasa. Dal 25 giugno 2020 le è stato intitolato il quartier generale della Nasa a Washington Dc.

