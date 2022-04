Isa Barzizza, chi è l'attrice che ha recitato con Totò. Il dramma della morte del marito, Carlo Alberto Chiesa

06 aprile 2022 a

Ci sarà anche Isa Barzizza nello studio di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata odierna, mercoledì 6 aprile. L'attrice nata a Sanremo sarà infatti tra gli ospiti del programma condotto da Serena Bortone, in onda dalle 14 alle 16 su Rai 1.

Nata come detto nella città dei fiori nel 1929, Isa Barzizza studiò al Liceo classico Vincenzo Gioberti di Torino e iniziò parallelamente a partecipare a rappresentazioni teatrali di prosa in ruoli secondari vicino ad attori come Ruggero Ruggeri, Elsa Merlini ed Eduardo De Filippo. Il padre Pippo, direttore d'orchestra, non era favorevole a questo lavoro della figlia, e solamente dopo che Erminio Macario le chiese la possibilità di farla debuttare, lui acconsentì. Il suo secondo padrino è considerato Totò, da cui si può dire che imparò tutti i segreti del mestiere. In campo teatrale interpretò con Totò due spettacoli, mentre al cinema girarono insieme ben undici pellicole. La sua filmografia conta nel complesso una trentina di pellicole in ruoli per lo più secondari, come spalla dei comici maschili, con i quali già lavorava a teatro.

Lato vita privata, è stata sposata con Carlo Alberto Chiesa, regista, montatore e sceneggiatore italiano, che morì tragicamente in un incidente stradale il 3 giugno 1960. Così Isa decise di interrompere la sua carriera all'età di 31 anni, per dedicarsi completamente alla figlia. In seguito si legò sentimentalmente al costruttore edile Enzo Villoresi. Tornò a teatro solo negli anni Novanta assieme a Gigi Proietti.

