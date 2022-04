Julia Baird, chi è la sorella di John Lennon che si occupa di Strawberry Field e del Cavern. A Londra non venne riconosciuta

06 aprile 2022 a

Un grande omaggio a una delle band più importanti e amate della musica mondiale: nella puntata odierna - mercoledì 6 aprile - di Oggi è un altro giorno ci sarà il ricordo dei The Beatles. E per farlo in studio, ospite di Serena Bortone su Rai 1 dalle 14, ci sarà anche Julia Baird, la sorella di John Lennon.

Nata nel 1947, è una delle sorellastre del compositore e cantante della band di Liverpool, morto l'8 dicembre del 1980. Il suo rapporto con John cominciò all'età di quattro anni, ovvero nel momento in cui si riavvicinò a sua madre. A La Repubblica ha detto: "John fu sicuramente il fratello grande per noi. Non ci fu mai un momento in cui John non fosse nelle nostre vite. Trascorreva molto tempo nella nostra casa a Springwood: dopo la scuola, invece di andare scuola, durante le vacanze scolastiche. Disegnava con noi, ci leggeva storie, giocavamo con i giochi da tavolo, ci portava al parco e al cinema (a vedere Elvis). Non andò via da Liverpool fino a 23 anni. Zia Mimi - a cui John fu affidato dopo la separazione di nostra madre e suo padre - non era entusiasta, ma una volta che John iniziò il liceo non poté farci più niente: lui voleva stare con nostra madre Julia, che gli insegnò a suonare il banjo (e un nostro vicino a suonare l'armonica a bocca). Nostra madre faceva vedere a John come suonare ritmicamente, gli faceva ripetere e ripetere gli accordi semplici. Lei suonava anche il piano e la fisarmonica a tastiera". Una volta, alla Apple di Londra, non fu fatta salire sul palco perché nessuno credeva fosse la sorella di Lennon. "Stavo nell'appartamento dei Beatles in Sloane Street a Londra e andai agli uffici della Apple in Savile Row. La segretaria mi disse che John non aveva sorelle, e si rifiutò di salire di sopra o alzare il telefono per avvisare John in modo che lui scendesse a vedere di persona. Quando negli anni 70 ne parlai con John, ne era al corrente, e disse che si era davvero arrabbiato con la segretaria".

Adesso, Julia Baird si occupa di Strawberry Field e del Cavern. Il primo "ha riaperto tre anni fa: i vecchi edifici non ci sono più e al loro posto c'è una meravigliosa costruzione di vetro e luce, che io chiamo Battlestar Galactica 2025. E c'è un Giardino della Pace dove è stato ricollocato il cancello originale in ferro rosso. Lo 'spirito Strawberry Field' è vivo e vegeto. Per John quei giardini erano un rifugio. Un luogo sicuro. E lo scopo principale di oggi è quello di fornire riparo e un luogo di sicurezza a gruppi di studenti con disabilità nell'apprendimento. È la loro casa, per sempre". Il Cavern è invece il club in cui i The Beatles suonavano nei primi anni. "Partecipo alle attività del Cavern Club dal 2004. È un privilegio essere coinvolta in un luogo così fantastico, nel cuore della ‘musicland’ di Liverpool. L'edificio attuale si trova quasi esattamente nello stesso posto dell'originale, che era nato come jazz club nel 1957, per poi diventare il music-club più famoso del mondo".

