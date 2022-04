Stasera in tv mercoledì 6 aprile su Italia 1 c'è Controcorrente. Le anticipazioni

06 aprile 2022 a

a

a

Il mercoledì in televisione, su Rete 4, in prima serata è il giorno di Controcorrente , la trasmissione condotta da Veronica Gentili, inizio a partire dalle ore 21.25. Sarà così anche oggi, 6 aprile. Il programma si occupa di attualità, in particolare cronaca, economia, politica e costume. Nelle ultime settimane, ovviamente, la concentrazione si è focalizzata sulla guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina e il resto d'Europa. I morti continuano ad aumentare di giorno in giorno, il Paese invaso dall'esercito del dittatore Vladimir Putin è semi distrutto, ma continua a resistere. L'Occidente lo ha affiancato con la dotazione di armi e mezzi, ma il processo che dovrebbe portare prima al cessate il fuoco e a un eventuale accordo, è ancora in alto mare. Anzi, diventa sempre più concreto il rischio che altre nazioni vengano coinvolte nella guerra.

L'omicidio di Carlo De Luca e le scomparse della tiratrice e di Marina Castangia

Negli ultimi giorni a tenere la scena sono state le immagini dell’eccidio di Bucha, dove l'esercito russo (ormai provato ad ogni livello) ha torturato e giustiziato centinaia e centinaia di civili. La reazione dell'Occidente è stata molto dura e sono sempre più numerose e intense le richieste di processare Putin e i suoi uomini per crimini contro l'umanità. Nel corso della puntata di questa sera, aggiornamenti dagli inviati che sono sul fronte e ovviamente commenti e opinioni dei numerosi ospiti presenti in studio. A che punto sono le ostilità? Davvero non c'è alcuna speranza che le diplomazie riescano a trovare un punto d'incontro e facciano tacere le armi? Corrisponde a verità che esiste un piano per sterminare l'intera razza ucraina?

Il diritto di contare, le donne che sfidarono il razzismo. Il film di Rai 1



Veronica Gentili ne parlerà con i suoi ospiti. E' annunciato anche un focus, sulla vita privata di Putin e su quella di una parte della sua famiglia che vive in Svizzera. Nel corso della puntata, come di consueto, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati sul territorio ucraino.

Truffe, evasione e guerra in Ucraina stasera a Le Iene

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.