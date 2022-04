Davide Silvestri, il matrimonio con Alessia: ecco la data delle nozze. Tra gli invitati dal Gf Vip ci sono Barù e Katia Ricciarelli

06 aprile 2022 a

Sta per convolare a nozze Davide Silvestri, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 dove si è classificato secondo contro Jessica Hailè Selassiè con il 38% dei voti. L'attore, milanese classe 1981, si sposerà con Alessia, alla quale aveva chiesto la mano proprio all'interno della casa più famosa d'Italia.

La sua Lilì - così viene chiamata da Silvestri - aveva organizzato una sorpresa durante la puntata del 12 novembre, durante la quale Davide le aveva chiesto di sposarla. E così, a poche settimane dalla fine del reality, il cugino di Kekko dei Modà ha confessato i suoi progetti per il matrimonio alla rivista Chi. "La mia dichiarazione d’amore a Lilì è un momento che ricordo bene del GF Vip. Forse la parte più lucida che ricordo dei miei sei mesi nel reality. Era il 12 novembre ed è diventato il nostro anniversario per sempre. Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe quello di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate. Di certo tra i miei testimoni ci sarà mio cugino Kekko. E pensare che prima del GF Vip Lilì ed io non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio. Se tra gli invitati ci saranno degli ex gieffini? Sì inviterò Barù e Katia Ricciarelli. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene. Un figlio? Facciamo un passo alla volta. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio".

Davide era già noto al pubblico prima della partecipazione alla sesta edizione del GF Vip: infatti, dal 1999 al 2003 è stato uno dei protagonisti, nel ruolo di Marco Falcon, della soap opera di Canale 5 Vivere; mentre nel 2003 ha partecipato alla prima edizione de L'isola dei famosi, condotto da Simona Ventura, venendo eliminato in semifinale e classificandosi al quarto posto.

