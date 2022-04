Stasera in tv mercoledì 6 aprile, su Rai 1 il film Il diritto di contare. La trama

06 aprile 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 6 aprile, appuntamento con il cinema su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. E' in programmazione il film dal titolo Il diritto di contare. La pellicola racconta le storie di Katherine Johnson, vero genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere, e Mary Jackson, informatica. Tre donne importanti in quella che è stata una vera e propria svolta per la civiltà: l'uomo nello spazio. Furono assunte alla Nasa dove si stava lavorando proprio per organizzare le prime spedizioni.

Il film è di Theodore Melfi e fa parte del ciclo "Donne straordinarie". Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson lo furono senza alcun dubbio ed ebbero un ruolo importante nella missione della Nasa che qualche anno dopo consentì all'uomo di sbarcare per la prima volta sulla luna. Ma tutte e tre erano nere e in Virginia ancora c'era una palese discriminazione: uffici, toilette, mense, bus erano rigorosamente separati.

Per loro non sarà facile affermare la professionalità e dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze. Nel cast Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Mahershala Ali e Kirsten Dunst. Il film è ovviamente basato su una storia vera. Sfidando il razzismo e i preconcetti maschili e di colore della pelle, tracciarono le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11. Sono passati oltre 60 anni da allora eppure il razzismo continua purtroppo a essere attuale, così come le differenze di genere. E' sufficiente pensare alle medie dei salari oppure ai femminicidi che nel nostro Paese si verificano ogni anno. Il film aiuta a comprendere la difficile situazione che si viveva in quegli anni negli Stati Uniti, da secoli considerato patria dei diritti e della democrazia. In Virginia non era così, come in altri stati del Paese. Per fortuna l'uomo è evoluto, ma resta ancora prigioniero delle sue follie. Lo conferma la guerra che si sta combattendo in Ucraina.

