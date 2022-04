Stasera in tv mercoledì 6 aprile torna Chi l'ha visto? I casi e le anticipazioni

06 aprile 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 6 aprile, su Rai 3 classico appuntamento con Chi l'ha visto?, seguitissimo programma della televisione di Stato, condotto da Federica Sciarelli. Inizio alle ore 21.20 per la trasmissione che si occupa di alcuni dei principali gialli italiani, oltre che di lanciare appelli per le persone di cui si sono improvvisamente perse tutte le tracce. Chi l'ha visto? si concentra su casi particolari. Diamo uno sguardo alla scaletta di questa sera. In primo piano la vicenda di Carlo Lo Duca. Sono accusati di omicidio la moglie Luana e Pietro, il suo migliore amico. Arrestati, è stato deciso che non possono lasciare il carcere. Chi l'ha visto? annuncia che nella puntata di stasera svelerà nuovi documenti sul caso. Di cosa si tratta?

Ma stasera la trasmissione si occuperà anche della misteriosa scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno. E' svanita nel nulla al termine di una festa con gli amici. Di lei non si trovano più le tracce. E' letteralmente scomparsa. Che fine ha fatto? Cosa le è accaduto? E' stata una scelta voluta oppure c'è qualcuno che l'ha fatta scomparire? Ancora un giallo irrisolto e per l'ennesima volta gli inviati di Chi l'ha visto? stanno cercando di analizzare tutti gli indizi e i particolari di cui si è a conoscenza in questa fase.

Nella puntata di questa sera, Federica Sciarelli si occuperà anche di Antonio Demelas. A distanza di mesi dalla scomparsa della sua compagna, è stato arrestato con l'accusa di abusi sui minori. Ci sono legami tra il provvedimento preso nei suoi confronti e la sparizione di Marina Castangia? Cosa accomuna i due fatti? Antonio Demelas è in qualche modo responsabile della sparizione della donna? E' coinvolto? Domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare risposte. Durante la puntata, ovviamente, appelli e richieste di aiuto per persone scomparse e in difficoltà.

