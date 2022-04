L'Eredità, Claudia campionessa nella puntata del 5 aprile ma perde alla Ghigliottina

05 aprile 2022 a

Non conosce ostacoli Claudia capace di centrare un altro titolo di campionessa a L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale. La trentenne romana infatti infila la sesta partecipazione e la quinta vittoria, ma non riesce a vincere il montepremi nel gioco finale come era riuscita invece domenica quando vinse 80mila euro in gettoni d'oro.

Al trillo oltre a Claudia si presentano le new entry Beatrice e Giovanna. La domanda decisiva - "quali personaggi di fantasia nascono da un uovo messo a crescere sotto terra", la risposta "i barbabebè" - lancia la campionessa alla sua quinta Ghigliottina in sei partecipazioni al quiz-game condotto da Flavio Insinna.

Al gioco finale Claudia entra con un montepremi di 140mila euro che, dopo tre dimezzamenti, diventa di 17.500. Le parole da mettere "insieme" sono pace, uscire, squadra, scarpe e corto, la campionessa tenta la soluzione con lavoro ma quella vincente è cervello. Ci riproverà però già domani.

