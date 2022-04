Stasera in tv, 5 aprile, su La7 torna Dimartedì: gli ospiti di Giovanni Floris

05 aprile 2022 a

Stasera in tv - 5 aprile 2022 - consueto appuntamento su La7, dalle ore 21.20, con Dimartedì con la conduzione di Giovanni Floris. La puntata odierna verterà totalmente sui principali temi dell’attualità, soprattutto la guerra in Ucraina. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

A Dimartedì non mancheranno naturalmente servizi, reportage e dibattiti di riflessione su ciò che sta accadendo in Ucraina, dove da oltre un mese esercito e popolazione resistono sotto gli incessanti bombardamenti russi. Ci sarà spazio anche per focus e approfondimenti sul carovita, sulla crisi energetica, sulla situazione politica italiana, sull’andamento della pandemia di Covid e tanto altro. Spazio inoltre ai consueti appuntamenti con gli opinionisti fissi del talk di La7. Nella puntata in onda stasera torneremo ad ascoltare i consigli degli esperti di diMartedì per contrastare la pandemia e sui comportamenti da adottare per abbassare drasticamente il pericolo di contagio. Come ogni martedì ci sarà anche il momento degli immancabili sondaggi Ipos di Nando Pagnoncelli che – percentuali alla mano – “fotograferà” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale.

Tra gli ospiti Angelo Bonelli (Verdi). Lista in aggiornamento.

