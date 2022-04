Stasera in tv, 5 aprile, La pupa e il secchione show su Italia1: Alex Belli ospite, l'arrivo di Paola Caruso e il ritorno di Flavia Vento

05 aprile 2022 a

Stasera in tv - martedì 5 aprile 2022 - nuovo appuntamento in prima serata su Italia1 con La pupa e il secchione show, programma condotto da Barbara D'Urso (ore 21.25). Ospite speciale Alex Belli - nelle vesti di pupo per una sera - e il suo ruolo sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà due bonus alle coppie in gara affiancando il lavoro dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Dopo i problemi di salute e il ricovero in ospedale, Paola Caruso potrà finalmente entrare in gara come pupa e conoscere il secchione con cui farà coppia. Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico. Ma ci sarà anche il ritorno di Flavia Vento che spiegherà le motivazioni del suo improvviso abbandono del programma.

L'eliminata della scorsa settimana Vera Miales ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi e di tenerlo in gara. Secondo la Pupa, il campione di Caduta Libera con cui era in coppia è stato penalizzato dalla polemica nata in studio per la sua storia d'amore con Amedeo Goria. I tre giurati saranno chiamati a valutare la richiesta, anche dopo un appello della mamma di Scalfi. Nella villa sembra sia scoccato l’amore: tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, starebbe nascendo una forte intesa. Il pupo Denis Dosio sembrerebbe essere conteso tra le due Pupe Emy Buono e Nicole Di Mario. Inoltre, tra due coppie è scattato un bacio, di chi si tratta?

