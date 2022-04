Stasera in tv 5 aprile su Rai3 torna Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata

05 aprile 2022 a

Stasera in tv - martedì 5 aprile 2022 - consueto appuntamento su Rai3 con Cartabianca, una nuova puntata per il talk show di informazione e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. All’ordine del giorno della puntata di questa sera ci sarà ancora il conflitto in Ucraina.

Mentre l’invasione russa continua a frenare a causa della strenua resistenza dell’esercito ucraino, le diplomazie del mondo proseguono a lavorare nell’ombra per trovare un accordo utile a siglare il “cessate il fuoco” che permetterebbe di evitare ulteriori vittime. A quattro settimane dal via della “operazione speciale” voluta dal nuovo zar Putin, però, non si intravede ancora una soluzione diplomatica all’orizzonte. Cosa o chi sta ostacolando le trattative di pace? E quanto potrà ancora resistere l’Ucraina sotto i missili dei russi che non fanno distinzioni tra civili e militari nelle città sotto assedio?

