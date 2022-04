Stasera in tv, 5 aprile su Rai1, ultima puntata di Studio Battaglia: trama e anticipazioni

05 aprile 2022 a

Stasera in tv - martedì 5 aprile 2022 - ultima puntata del legal dramedy Studio Battaglia, in onda su Rai1 (ore 21.25), con protagoniste tre avvocate divorziste e una futura sposa (nel cast Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi).

La trama dell'ultima puntata: la trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, che pur senza compromettersi si lascia andare al flirt con Massimo. Tornata a casa, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile. All’udienza della separazione Parmegiani, Anna riesce ad avere la meglio su Marina, che decide di vendere lo studio. Alessandro torna sulle proprie decisioni, la famiglia festeggia il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore. Alberto prova in ogni modo a recuperare, ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio…

La fiction Studio Battaglia è tratta da una serie tv inglese intitolata The Split prodotta da BBC. La versione inglese conta ben tre stagioni che hanno dimostrato un alto interesse del pubblico anglofono al punto di diventare una tra le serie tv più viste sul canale inglese. La storia originale vede coinvolta la famiglia Defoes, ovvero uno studio di avvocati al femminile specializzato in divorzi. Oltre alle cause da combattere, le sorelle Defoes si trovano a distanza di trent’anni a confrontarsi con un padre che le aveva abbandonate, proprio come nella versione italiana.

