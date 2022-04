Stasera tutto è possibile, Marta Filippi tra gli ospiti. Chi è la doppiatrice romana: ecco a quali film e serie tv ha lavorato

05 aprile 2022 a

a

a

Oggi, martedì 5 aprile, su Rai 2 va in onda l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile. In prima serata, all'auditorium Rai di Napoli ci sarà anche l'attrice e doppiatrice romana Marta Filippi.

Nino D'Angelo, il tour riparte il 9 aprile da Napoli

Nata nella capitale nel 1993, Marta Filippi lavora al cinema e a teatro, oltre che come doppiatrice per piattaforme come Netlfix. Proprio qui si è fatta amare dal grande pubblico, prestando la voce a Sabrina ne Le terrificanti avventure di Sabrina, remake in salsa dark di Sabrina, vita da Strega. Ma la sua voce è presente anche in Sex Education, Velvet Collection, Unorthodox, Bad Blood, El Chapo, Pieces of a woman, Centaurworld, Agenzia segreta controllo magia e What if…?.

Maurizio Mattioli, il comico e attore a Stasera tutto è possibile

Lato vita privata, Marta è una ragazza molto riservata, anche se molto attiva sui social dove mostra quotidianamente la sua ironia e simpatia con foto e video. Oltre a ciò, è anche impegnata nel sociale, e così capita anche di trovarla attiva per promuovere raccolte fondi o campagne di prevenzione. La Filippi, tra l'altro, ha già partecipato a Stasera tutto è possibile nel corso di questa edizione. In particolar modo, ha preso parte alla prima puntata, andata in onda il 15 febbraio scorso. Anche in quel caso mostrò a tutti la sua simpatia e il suo modo di fare, venendo molto apprezzata dal pubblico, tant'è che Stefano De Martino, il conduttore che l'ha voluta con sé anche nel programma Bar Stella, ha ben pensato di richiamarla tra gli ospiti di questa ultima puntata.

Jimmy Sax, il sassofonista domani in concerto a Napoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.