Stasera tutto è possibile, tra gli ospiti c'è Maurizio Mattioli. Chi l'attore e comico: il dramma della morte della moglie, l'arresto per spaccio di cocaina e l'assoluzione

Gradito ospite questa sera a Stasera tutto è possibile. Nel corso della puntata in onda oggi, martedì 5 aprile, all'Auditorium Rai di Napoli ci sarà anche Maurizio Mattioli, attore e comico romano tra i più amati nel panorama televisivo italiano.

Nato a Gorga il 3 giugno 1950, Mattioli inizia la sua carriera cinematografica negli anni Settanta. L'esordio arriva con Patroclooo!... e il soldato Camillone, grande grosso e frescone, regia di Mariano Laurenti, il primo degli oltre novanta lavori a cui ha preso parte. Il più recente è stato nel 2020, in Lockdown all'italiana di Enrico Vanzina. Spesso, il suo ruolo è quello del romano di periferia, rozzo e cialtrone, mentre più recentemente ha dato vita a personaggi di cafone arricchito. Nel film Un'estate ai Caraibi, ad esempio, veste i panni di un faccendiere che sfrutta il suo segretario. Oltre al cinema, Mattioli è anche attore teatrale. Nel 1997 ha recitato in Un paio d'ali, nel 1998 in Rugantino, dove è tornato nel 2010. Nel luglio 2014 ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d'oro Alberto Sordi.

Lato vita privata, nel 1995 venne arrestato per spaccio di cocaina; rimase un mese detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli. Nel 1996 è stato rinviato a giudizio, al termine del processo fu tuttavia assolto dalle accuse. "Un mese a Poggio Reale e da incesurato, assolto in primo grado dopo appena quindici minuti di processo. Una follia totale. E una batosta che poteva azzerarmi - disse a Il fatto quotidiano parlando dell'inchiesta che coinvolse anche altri vip - Ma io ero solo un cretino che qualche volta l’ha provata, mai venduta, mai spacciata, come poi hanno capito gli inquirenti". E' stato sposato dal 1977 al 2014 con Barbara Divita, anno di morte della donna che era rimasta paralizzata per un incidente stradale avvenuto sette anni prima. La coppia non ha mai avuto figli.

