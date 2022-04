Jimmy Sax, chi è il sassofonista francese dalla vita privata misteriosa. Il 6 aprile è in concerto a Napoli

05 aprile 2022 a

Torna alle 14, su Rai 1, Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti della puntata odierna ci sarà il sassofonista francese Jimmy Sax, che sta portando a termine il suo primo tour italiano: iniziato a marzo, si chiuderà domani sera a Napoli per poi riprendere a luglio e agosto tra Porto Recanati, ancora Napoli e Roma.

All'anagrafe Jeremy Rolland, il sassofonista è nato in Francia ma non sappiamo né dove né quando. E' stato lo stesso musicista a dire di voler mantenere un certo riserbo sulla sua privacy. Lo ha confermato, rispondendo alla domanda del sito luce.nazione.it, dicendo di essere nato "tanto tempo fa in una galassia lontana. Lontano…”. Il suo talento è sbocciato sul web, ma adesso è uno dei sassofonisti più famosi al mondo, con più di mille concerti negli ultimi quattro anni e con collaborazioni con artisti del calibro di Bob Sinclair. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo disco, Jimmy, in cui mostra tutto se stesso, come rivelato in una nota stampa: “Non ho prodotto un album ‘facile’, che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono la chitarra, il piano e il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta".

Parlando dei suoi riferimenti, sempre a Luce ha detto che sono "Michael Jackson, Quincy Jones, John Williams, Max Martin, Coldplay, Maceo Parker, Daft Punk, Star Wars, The Rolling Stones, Steven Spielberg, George Lucas, Hans Zimmer, Jack Nicholson, Stephen King, Metallica, Lenny Kravitzs, Kaws, Salvador Dali, Leonardo da Vinci e molto altro ancora. Sono legato all’arte, è il faro, la luce della mia vita".

