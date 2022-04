Stasera tutto è possibile, gli ospiti di Stefano De Martino oggi, martedì 5 aprile, in tv su Rai 2: è l'ultima puntata

05 aprile 2022 a

Un ultimo e imperdibile appuntamento con Stasera tutto è possibile oggi, martedì 5 aprile, su Rai 2. Alle 21,20, infatti, va in onda l'ultima puntata del programma condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy; uno dei più seguiti degli ultimi tempi, fiction a parte. Allegria, divertimento e spensieratezza in prima serata in un periodo particolarmente difficile, in cui tutti i talk si concentrano sulle operazioni di guerra in corso in Ucraina, dopo che per mesi e mesi al centro dei confronti e delle inchieste televisive c'è stata la pandemia da Covid 19.

Il tema dell'appuntamento odierno è Viva la natura, e sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli, oltre al conduttore, ci saranno i "soliti noti", ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni, tra cui quella di Milly Carlucci che proporrà questa settimana. Tra gli ospiti, invece, Paolo Conticini, Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Flora Canto, Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice e Maurizio Mattioli. Tutti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui “Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle” e “Ruba Gallina”. Non mancherà, come in ogni puntata, “La Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Il programma tornerà poi la settimana successiva, martedì 12 aprile, sempre in prima serata, con “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata che farà rivivere il “meglio di” questa edizione. Ultimi appuntamenti dunque assolutamente imperdibili con #Step, che ha riscosso un ottimo successo anche nel mondo dei social, con commenti in tempo reale su Facebook, Twitter e Instagram da parte dei numerosi appassionati.

