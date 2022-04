Miguel Gobbo Diaz, chi è l'attore che interpreta Malik: l'infanzia in Veneto e i pregiudizi

04 aprile 2022 a

a

a

Miguel Gobbo Diaz è ancora protagonista nel cast di Nero a metà, la fiction che da oggi torna su Rai1 con la terza stagione. L'attore originario di Santo Domingo sarà sempre Malik Soprani, un vice ispettore originario della Costa d'Avorio rimasto orfano quando la sua famiglia è morta nel naufragio del barcone che li portava in Italia, che affianca il commissario Carlo Guerrieri (Claudio Amendola).

Nero a metà, la terza stagione della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola

Diaz, 33 anni, è arrivato in Italia all'età di 3 anni crescendo a Creazzo, provincia di Vicenza, con la madre Clara e il nuovo compagno Roberto, per lui come un padre. Quest’ultimo è stato per lui come un vero padre.Calciatore durante l'adolescenza - ha giocato nel Sovizzo - si è poi trasferito a Roma dove ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. Il suo primo lavoro nel 2012 fu come protagonista di puntata nella serie-tv Il commissario Rex. Ha poi lavorato a teatro (Fuori gioco), recitato in alcuni cortometraggi e anche al cinema ottenendo un ruolo da protagonista in La grande rabbia del 2016. Dal 2018 è fra i personaggi principali della serie-tv Nero a metà. Nel 2021 ha anche interpretato Rico nella serie tv Zero in onda su Netflix.

Claudio Amendola torna in tv con la serie Nero a metà: è anche il regista

Durante la sua infanzia, l’attore ha affrontato diverse difficoltà, legate soprattutto a causa del pregiudizio che gli altri avevano nei suoi confronti. In un’intervista, ha così dichiarato: “In quegli anni non c’erano altri bimbi di colore: mi sono relazionato ben presto con il pregiudizio, infatti ho passato la mia adolescenza a tentare di essere quello che gli altri volevano e si aspettavano da me, per essere accettato”.

Dai bimbi che sognano di diventare famosi, ai protagonisti senza età: Via delle storie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.