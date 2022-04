Stasera in tv 4 aprile su Canale5 c'è L'Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis rischia la squalifica, ha dato dell'uomo a Vladimir Luxuria

04 aprile 2022 a

Stasera in tv - lunedì 4 aprile 2022 - su Canale5 va in onda un'altra puntata de L'Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi. Oggi dalle ore 21.40 nuova diretta tra colpi di scena, polemiche, emozioni e un'altra eliminazione dopo quella che ha visto Antonio Zequila - per tutti Er mutanda - salutare l'Honduras.

I concorrenti di quest’anno de L’Isola dei famosi sono entrati in gioco divisi in singoli ma anche in coppia. Alcuni dei protagonisti della sedicesima edizione, infatti, non affronteranno da soli il loro percorso ma saranno spalleggiati dal loro compagni di gioco; alcune coppie, però, sono state create dagli autori successivamente all’ingresso dei vip nel reality. Tutti coloro che sono stati votati dal pubblico nelle scorse settimane sono finiti a Playa Sgamada; gli altri, invece continuano la loro avventura a Cayo Cochino.

Stasera uno di loro potrebbe subire le conseguenze delle sue azioni e, infatti, Nicolas Vaporidis potrebbe dover dire addio al reality dopo che ha dato dell’uomo a Vladimir Luxuria (opinionista con Nicola Savino). Nell’ultima puntata, inoltre, sono stati gli Accoppiadi a vincere la prova del fuoco mentre Roger e Cicciolina si sono guadagnati il titolo di leader, ovviamente in coppia. Come ha influito tutto ciò sulle dinamiche del gruppo? Dopo il “trasferimento” di Clemente Russo e sua moglie a Playa Sgamada (i due hanno perso al televoto), cosa succederà oggi? Sono Blind e Roberta, Lory e Marco e Jeremias e Gustavo Rodriguez le coppie a rischio: chi tornerà in Italia?

