Stasera lunedì 14 aprile in seconda serata su Rai 1, Via delle storie con Giorgia Cardinaletti

Nuovo appuntamento con Giorgia Cardinaletti al timone del programma Via delle Storie, in onda stasera in tv, lunedì 4 aprile, a partire alle ore 23.35 su Rai 1. In ogni parte d’Italia e in ogni angolo del web sono migliaia e migliaia i bambini (e le loro famiglie) che corrono alla conquista della gloria e del denaro. Si racconterà la storia di Ameli, la baby you tuber più seguita d’Italia che tra l'altro è nata in Ucraina, e quella di Matteo, diventato celebre con una sola frase. Talent televisivi e social media, ma anche i mai dimenticati concorsi e le sfilate, sembrano offrire l’imperdibile occasione per arrivare sull’olimpo, rapidamente e apparentemente senza troppo sforzo.

E così mamme e papà diventano impresari e promotori, in una versione 2022 della Bellissima di Visconti con Anna Magnani. Cosa succede nella vita di queste famiglie? E cosa pensano di se stessi e del mondo questi bambini? Ma la ricerca del “quarto d’ora” di celebrità attraversa le generazioni e con Antonella Clerici, che ha condotto talent per ogni età, si entrerà nel mondo di The Voice senior, dove ha trionfato il settantenne Annibale.

Il web ha innegabilmente cambiato la vita di tutti i cittadini del mondo. Ha accorciato qualsiasi distanza e permesso importanti e incredibili scambi culturali e anche economici. Ma sul fronte dei social si sono aperti scenari che nessuno aveva ipotizzato. Spesso e volentieri si toccano meccanismi che letteralmente stravolgono le vite delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei gruppi di amici. Un vero e proprio tsunami, spesso impossibile da controllare, quando ad esempio si viene etichettati. I social e il web hanno stravolto anche il mondo dell'informazione, quello degli affari, gli acquisti, le prenotazioni per una vacanza. Insomma una vera e propria rivoluzione che ha coinvolto cittadini di tutte le età e di ogni angolo del mondo.

