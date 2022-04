Stasera lunedì 4 aprile in tv Quarta Repubblica su Rete 4: anticipazioni e ospiti

04 aprile 2022 a

Stasera in tv, lunedì 4 aprile, su Rete 4 classico appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di attualità e approfondimento condotto da Nicola Porro, diventato un vero e proprio classico della rete Mediaset. Ovviamente anche questa sera l'attenzione sarà concentrata sulla guerra tra l'Ucraina e la Russia. Le immagini del massacro dei civili hanno fatto lievitare ulteriormente il livello di scontro. I Paesi europei sembrano pronti addirittura a rinunciare al gas e al petrolio russi per mettere ancora più in difficoltà l'economia del Paese guidato dal Vladimir Putin. Gli Stati Uniti continuano a dare segni di insofferenza e forniranno all'Ucraina armi di ogni tipo per cercare di far fallire l'obiettivo del dittatore russo: annettere il Paese o almeno una parte di esso. L'esercito ucraino continua a resistere e in alcune città ha ripreso il controllo, ma i giorni passano e le trattative diplomatiche sembrano essersi arenate.

Intanto i profughi aumentano. Sono sempre di più le persone che se ne vanno dall'Ucraina, spesso lasciando sul posto parenti, amici e proprietà. Sono soprattutto le donne, i bambini e gli anziani a essere partiti. Gli uomini arruolabili sono rimasti per cercare di sconfiggere l'esercito russo. Le conseguenze di una situazione così complessa investono tutto il mondo, per ora dal punto di vista economico. L'Europa in particolare, visto che buona parte del gas e del petrolio importata, arriva proprio dalla Russia.

Nel corso della serata di Quarta Repubblica, un approfondimento sarà dedicato proprio agli approvvigionamenti a rischio di gas e prodotti agricoli provenienti dall’area del conflitto. Inoltre un focus sul caso dello yacht a vela privato più grande del mondo sequestrato a Andrey Melnichenko e bloccato nel porto di Trieste. Un intero capitolo della trasmissione sarà dedicato alle analisi delle mosse del presidente Joe Biden e ai suoi rapporti con l’Ucraina. Diamo uno sguardo agli ospiti. Annunciate le presenze dell’esperto di strategia militare Edward Luttwak; dell’ambasciatore Riccardo Sessa; della politologa Mara Morini e di Marcello Veneziani, Toni Capuozzo, Federico Rampini, Marcello Foa, Daniele Capezzone e Cristina Giuliano. Come ogni lunedì non mancheranno le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

