Claudia, chi è la campionessa de L'Eredità: età, lavoro e da quanto è in trasmissione

04 aprile 2022 a

a

a

Si chiama Claudia Corda. è nata a Roma, svolge la professione di shop advisor nell’aeroporto di Fiumicino. Bravura e preparazione dicono che può diventare la protagonista del quiz-game L'Eredità in onda ogni giorno su Rai1. Ripercorrendo le orme recenti di Alessio Zannetti, il super campione capace di partecipare a 37 puntate consecutive e vincere 162.500 euro.

L'Eredità, Claudia è la nuova campionessa: alla ghigliottina confonde babbo con papà

La campionessa, 30 anni, ha saputo sfoggiare le sue conoscenze nelle diverse materie proposte nella trasmissione condotto da Flavio Insinna e, per ora, può vantare una striscia di quattro presenze consecutive nel quiz-game e tre partecipazioni al gioco finale della Ghigliottina. Dopo la beffa della prima volta - in cui la soluzione era babbo ma lei disse papà - nel tentativo del 2 aprile è riuscita ad accaparrarsi il montepremi in palio quel giorno, 80mila euro in gettoni d'oro. Una vittoria che l'ha fatta commuovere.

L'Eredità, Claudia si conferma campionessa. Ghigliottina ancora sfortunata

Scoppiando a piangere in modo incontenibile tra gli applausi dei presenti in studio e i brindisi dei professori Andrea Cerelli e Samira Lui, si è lasciata sfuggire "ho la lacrima facile, scusate", rivolgendosi a Flavio Insinna, che da par suo le ha fatto i complimenti. La sensazione è che possa essere una presenza a cui gli appassionati de L'Erdità potranno affezionarsi.

L'Eredità, Claudia ancora campionessa. Alla ghigliottina vince 80 mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.