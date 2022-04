Fioretta Mari, gli anni con Maria De Filippi e l'incidente sul set. Chi è l'ex marito De Razza

04 aprile 2022 a

Fioretta Mari, nome d'arte di Fioretta Manetti, è ospite di Oggi è un altro giorno programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Attrice, ma anche insegnante e regista teatrale, è diventata famoso al pubblico di Canale5 per essere stata per undici anni la docente di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo Amici di Maria De Filippi (in origine Saranno Famosi).

Originaria di Firenze, 79 anni, la sua carriera di attrice è iniziata prestissimo, dimostrandosi subito una bambina prodigio, collaborando con grandi attori teatrali e cinematografici quali Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis Barrault, Madeleine Renaud, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia. Tantissimi i suoi spettacoli teatrali (più di 150, nelle più importanti città del mondo, da New York a Londra, da Parigi a Mosca, passando per Berlino, Rio de Janeiro, Budapest e Montevideo). Nel settembre 2010 diventa direttrice artistica della ArtAcademy Carrara (Accademia Nazionale dei Mestieri dello Spettacolo), una nuova talent academy che si prefigge l'obiettivo di formare nuovi talenti; nello specifico Fioretta Mari si occupa di insegnare dizione e recitazione. Dal 2009 insegna presso lo Strasberg Institute di New York city, dove ha portato il metodo d'insegnamento della Commedia dell'arte.

Nella vita privata Fioretta Mari è stata legata al cantante Armando De Razza, sino al 2016, dal quale ha avuto una figlia, Ida Elena De Razza. Drammatico un incidente avuto in un set: l’attrice non si è accorta di una botola a terra, che era però coperta da un telo, e vi è caduta dentro. Le conseguenze di questa caduta sono state preoccupanti: la Mari è stata immediatamente portata in ospedale dove le è stato diagnosticato un trauma cranico dopo essere finita per poche ore anche in coma.

