Angelo Branduardi, l'infanzia tra contrabbandieri e prostitute, poi la depressione. La sua vita in un libro

Angelo Branduardi per la prima volta racconta la sua vita e la sua carriera in un libro scritto insieme al critico musicale Fabio Zuffanti. Intitolato Confessioni di un malandrino (Baldini+Castoldi, 17 euro, 192 pagine) è disponibile da giovedì scorso. Dall’infanzia trascorsa a Genova alla scoperta della passione per la musica, dai tour in giro per l’Europa alle ispirazioni che stanno dietro alle sue creazioni, la famiglia, i concerti, gli incontri, i grandi successi, le scelte giuste e quelle sbagliate, la luce e il buio del suo essere uomo prima che artista: una testimonianza preziosa che ogni appassionato di musica non dovrebbe mancare di leggere. Il cantautore e polistrumentista - oltre che compositore - racconterà del libro ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone.

Alla fiera dell’Est, Cogli la prima mela e La pulce d’acqua sono solo alcune delle canzoni più note di Branduardi, che sono entrate a pieno titolo nella storia della musica italiana. Non a caso, pur essendo trascorsi anni dalla loro uscita sono conosciute anche dai giovani di oggi. Proprio recentemente ha spiegato - in un'intervista a La Repubblica ma ne parla anche del libro - perché non abbia suonato per tanto tempo: "Colpa di quello che io chiamo Sole Oscuro e altri depressione. Nell’arte c’è il paradiso e l’inferno: non so spiegare il perché. Così nei primi mesi della pandemia questa cosa che ero riuscito quasi sempre a tenere a bada si è acuita. Ho dovuto recuperare l’agilità, la memoria muscolare e alla mia età non è facile ma finalmente ci sono quasi riuscito e ho molta voglia di suonare".

Nato a Cuggiono, nel Milanese, 72 anni, cresciuto nel pittoresco quartiere dell'angiporto di Genova conosciuto per contrabbandieri e prostitute, Branduardi è sposato dagli anni Settanta. Sua moglie, Luisa Zappa, è non solo una compagna di vita ma anche una preziosa partner di lavoro. Scrittrice di professione, ha composto molte delle liriche più famose e amate del cantautore ricciuto. I coniugi Branduardi hanno due figlie: Sarah e Maddalena.

