Buzz Lightyear, il bacio gay nel cartoon Disney scatena la polemica

Lightyear. La vera storia di Buzz, il film dedicato alla ricostruzione della vita del mitico Buzz Lightyear, protagonista assoluto della serie cult Toy Story, è nel vortice della polemica a poche settimane dalla sua uscita nelle sale cinematografiche (prevista il 17 giugno). La Pixar Animation Studios (di proprietà della Disney) ha infatti portato un bacio gay sulla scena del suo ultimo film-cartoon.

La scena, oggetto di censura era tra Hawthorne, personaggio a cui dà voce Uzo Aduba, e un'altra donna. La relazione in sé tra i due personaggi non è mai stata messa in discussione, ma un bacio tra le due era stato rimosso dopo le prime polemiche e ripensamenti. Ora è stata ripristinata e farà parte della sceneggiatura finale dell’opera firmata Disney. Negli Stati Uniti la casa di Topolino era già finita sotto accusa per il suo silenzio nei confronti della legge di recente approvata in Florida, Don't Say Gay, che vieta di parlare di orientamento sessuale e di genere alle scuole elementari. Inoltre un gruppo di dipendenti Lgbqt della Pixar aveva denunciato che "per ordine dei vertici, quasi ogni manifestazione di affetto gay viene censurata senza tener conto di eventuali proteste da parte dei team creativi e della leadership". Finora la Pixar ha introdotto pochissimi personaggi gay nei suoi lungometraggi animati: l'ultimo nel 2020 fu in Onward, film è ancora al bando in Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita, mentre in Russia è uscito con la parola "ragazza" tradotta con il più neutro "partner" spiega l'Ansa.

Sulla tematica è intervenuta anche Pro Vita & Famiglia che ha già raccolto in pochi giorni alcune migliaia di firme che saranno consegnate al responsabile della Disney in Italia, Daniel Frigo. "Vogliamo far sapere all’azienda americana il malcontento di migliaia di genitori, che non rimangono in silenzio davanti alla strategia Lgbt che vuole indottrinare i loro figli. Crediamo che non sia corretto usare i cartoni animati per influenzare la mentalità dei bambini su argomenti che potrebbero traumatizzarli e confonderli", il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

