Da noi a ruota libera su Rai 1, anticipazioni e ospiti di Francesca Fialdini oggi domenica 3 aprile

Oggi domenica 3 aprile, in tv alle ore 17.20 su Rai 1, Da noi a Ruota Libera. Tra gli ospiti del programma condotto da Francesca Fialdini, Giancarlo Magalli e la figlia Michela, giunti terzi nella rassegna 2022 de Il cantante mascherato. Nel corso della trasmissione saranno intervistati anche Beppe Vessicchio, il cantautore Leo Gassmann e l’attrice Nathalie Guetta, reduce dal successo della prima puntata di Don Matteo, grande classico della prima rete della televisione di Stato, giunto alla tredicesima edizione che quest'anno certifica il passaggio di interprete principale da Terence Hill e Raoul Bova.

Come in ogni puntata Francesca Fialdini rimane fedele alla mission di raccontare le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto a ruota libera, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità. Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme. Che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta.

Anche oggi gli spunti saranno diversi, almeno a giudicare dagli ospiti che si confesseranno alla conduttrice del programma di Rai 1. Ne hanno parecchie da raccontare, visto che molti di loro sono da anni protagonisti del mondo dello spettacolo, sia nella musica che nel cinema e in altri campi. La puntata dunque si annuncia intensa, curiosità soprattutto per le dichiarazioni di Magalli e della figlia, protagonisti dell'edizione de Il cantante mascherato dove hanno conquistato un brillante terzo posto.

