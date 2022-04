Il richiamo della foresta, stasera domenica 3 aprile su Rai 1 in seconda serata

03 aprile 2022 a

a

a

Stasera domenica 3 aprile in seconda serata su Rai 1, a partire dalle ore 23.30, Speciale Tg1 dal titolo Il richiamo della foresta. Un programma firmato da Alessandro Marini. Orsi marsicani, linci, castori, foche monache, grifoni, squali grigi, storioni, cinghiali: tra cambiamenti climatici, frammentazione degli habitat e consumo del suolo non ce ne siamo accorti, ma l’Italia è in pieno rinascimento faunistico. Animali che sembravano quasi estinti, continuano a moltiplicarsi e a occupare le nostre campagne e non solo. Gli incontri nelle città sono sempre più frequenti.

Noi, su Rai 1 doppio appuntamento con la fiction

Sono secoli che il nostro Paese non vive un recupero della biodiversità come quello che sta vivendo in questa fase. Merito di una maggiore attenzione alla protezione dell’ambiente, ma soprattutto dell’abbandono di tante aree montane e collinari con il naturale aumento della superficie di boschi. Dal giovane orso Juan Carrito, in bilico tra monti e paesi d’Abruzzo al castoro Ponta, tornato a ripopolare la foresta di Tarvisio dopo 500 anni: un viaggio con esperti sul campo, tra nuovi corridoi faunistici e antiche rotte di migrazione.

A Non è l'Arena le scelte sulla guerra e quelle raccontate dal libro di Veltroni

Ai limiti dell'incredibile lo sviluppo dei cinghiali che si sono moltiplicati praticamente a vista d'occhio. Sono ormai presenti in tutte le zone collinari e di campagna, ma anche nei principali centri cittadini, a partire della capitale Roma dove ogni giorno vengono filmati mentre sono alla ricerca di cibo tra i cassonetti dei rifiuti oppure mentre un'intera famiglia attraversa una strada. Ma tutto questo dove ci porterà? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Davvero il richiamo della foresta continuerà ad essere così intenso e forte? Oppure ci dobbiamo aspettare ulteriori novità sul fronte della fauna? Domande a cui l'approfondimento dello Speciale Tg1 cercherà di dare risposte. Considerando che anche gli inevitabili cambiamenti climatici dicono la loro su un tema di tale portata. L'innalzamento delle temperature e il ritiro dei ghiacciai condizionano la vita su tutto il pianeta.

Il sindaco puglie di Kiev stasera a Zona Bianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.