Bianca Balti, come è uscita da una relazione tossica: "Toccato il fondo". Prima due matrimoni e altrettante figlie

Bianca Balti, super modella italiana, 38 anni, oggi - domenica 3 aprile 2022 - è ospite di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin racconta di quando, un anno fa, ha avuto il coraggio di mettere fine a una relazione tossica con un uomo che era riuscita a convincerla di non meritare amore. "Quando tocchi il fondo ci sono due opzioni: una è farla finita, l’altra è risalire. Nel nulla che mi sentivo e avevo, nella paura che provavo per la prima volta nella vita, mi sono data una possibilità", ha raccontato la modella in un'intervista a Vanity Fair.

Decidere di troncare una relazione avendo già due divorzi alle spalle non è stato semplice per Bianca, che ammette di aver sentito molta pressione sociale: "Che cosa avrebbe pensato la gente del mio ennesimo fallimento? E mia mamma che ha sempre voluto che mi sistemassi? Così tornavo indietro", ammette. Ma alla fine ha preso il coraggio in mano ed è riuscita a troncare con quell'uomo che la rendeva infelice. Bianca ha chiamato un agente immobiliare che le trovasse in fretta una nuova casa e un medico della fecondazione per far congelare gli ovuli: "Per sistemare due aspetti della mia indipendenza, una abitativa e l’altra riproduttiva". La Balti ha due figlie, Matilde (15 anni) e Mia (6) e proprio la possibilità di avere un terzo figlio era fonte di ricatto da parte del suo ex. Bianca nel 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi, la coppia ha una figlia) si separa nel 2010. Nel 2015 ha una seconda figlia dal compagno Matthew, con cui si sposa l'1 agosto 2017 a Laguna Beach; il matrimonio termina appena cinque mesi dopo.

Balti, originaria di Lodi, dopo la maturità classica si trasferisce a Milano, iscrivendosi al corso di design della comunicazione al Politecnico e nel frattempo si facendo la rappresentante di prodotti cosmetici nei supermercati. Poi ha iniziato il lavoro di modella a tempo pieno, la sua carriera svolta grazie a un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale per Dolce & Gabbana. Insieme a Eva Riccobono e a Mariacarla Boscono, forma la triade delle supermodelle italiane di nuova generazione meglio pagate.

