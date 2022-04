Francesco Gabbani, l'ex Dalila e l'attuale fidanzata Giulia: i genitori avevano un negozio di strumenti musicali

03 aprile 2022 a

a

a

Francesco Gabbani sarà intervistato da Mara Venier nella puntata di oggi - 3 aprile 2022 - di Domenica In e poi si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi. Artista tra i più completi della scena musicale mainstream italiana perché sa scrivere, comporre e suonare diversi strumenti, si è già tolto diverse soddisfazioni. La più grande senza dubbio la vittoria del Festival di Sanremo nel 2017 con uno dei brani più originali della storia, Occidentali’s Karma.

Guerra, musica e cinema nella puntata di Domenica In. Ecco gli ospiti

Originario di Carrara, 39 anni, è cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali e già a 4 anni ha iniziato a suonare la batteria, mentre a 9 è passato alla chitarra. La vera svolta arriva però a Sanremo Giovani. Nel 2015 supera il concorso canoro con il brano Amen e arriva sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Qui sembra non avere molta fortuna. Viene inizialmente eliminato dopo aver perso una sfida con la cantante Miele, ma dopo essere stato riammesso a causa di un problema tecnico nella sala stampa, arriva in finale e vince il Festival. Non solo: gli vengono attribuiti anche il premio della Critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e il premio Emanuele Luzzati. Insomma, un autentico trionfo: da qui inizia ad aprire sempre nel 2015 i concerti di Franco Battiato, Francesco Renga, Simply Red e Anastacia. Partecipa quindi nuovamente a Sanremo nel 2017, per la prima volta tra i Big. La canzone da lui presentata è Occidentali’s Karma, eseguita insieme al ballerino Filippo Ranaldi vestito con un costume da scimmia. Il pezzo diventa un tormentone e gli permette di vincere il Festival davanti a Fiorella Mannoia.

Francesco Gabbani, la vittoria di Sanremo davanti a Fiorella Mannoia: "Con lei mi sentivo in colpa"

Per quanto riguarda la vita privata, la fidanzata di Gabbani è stata per diversi anni Dalila Iardella, famosa tatuatrice. La storia però è finita e ora Gabbani è legato a Giulia, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

Francesco Gabbani, il nuovo singolo La Rete anticipa il prossimo disco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.