Noemi, quanti chili è dimagrita con la dieta Tabata e l'amore per Gabriele

Noemi ospite di Domenica In, oggi 3 aprile 2022. Nello spazio che avrà nella trasmissione condotta da Mara Venier si esibirà in Imagine - durante la finestra dedicata all'Ucraina - e si racconterà alla zia Mara in una intervista per poi cantare alcuni dei suoi successi richiesti direttamente dal pubblico attraverso i social.

All'anagrafe Veronica Scopelliti, è una delle cantanti più apprezzate in Italia, ha compiuto 40 anni a fine gennaio. Ha scelto il suo nome d'arte perché sua madre avrebbe voluto chiamarla proprio con il nome di Noemi. Circa un anno ha iniziato un percorso nutrizionale e atletico - il metodo Tabata - che l'ha portata a dimagrire venti chili. La cantante in una intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa ha dichiarato: "Nell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”. Noemi ha una storia d'amore dal 2008 con Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band, cosa che per loro ha rappresentato una scelta azzardata, ma che poi si è rivelata quella giusta: “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. In realtà, funziona tutto benissimo" ha raccontato in una vecchia intervista a Panorama.

Noemi è comparsa per la prima volta in tv a 19 mesi in uno spot della Pampers. Si fece conoscere al grande pubblico grazie alla seconda edizione del talent X Factor, che non vinse ma in cui ottenne un grande successo e la firma di un contratto con Sony Music. Ha composto la colonna sonora di Ribelle - The brave per la Disney, risultando apprezzatissima per il suo particolare timbro vocale. In carriera ha partecipato 7 volte al Festival di Sanremo: la prima partecipazione nel 2010 con Per tutta la vita (quarta, vincitrice del Sanremo Hit Award), nel 2012 con Sono solo parole (terzo posto), nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole (quinta, vinse un Sanremo Social), nel 2016 con il brano La borsa di una donna (ottava), nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine. Quest'anno invece presenta Ti amo non lo so dire.

Nel luglio 2018 i due si sono sposati proprio a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

