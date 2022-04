Vincenzo Mollica, che malattia ha? Parkinson, diabete e uveite, "sono quasi cieco"

03 aprile 2022 a

a

a

Vincenzo Mollica sarà protagonista a Domenica In - oggi 3 aprile 2022 - di un’ampia pagina celebrativa della sua lunga e brillante carriera da giornalista e inviato del Tg1.

Guerra, musica e cinema nella puntata di Domenica In. Ecco gli ospiti

Originario di Formigine, in provincia di Modena, ad appena tre mesi di vita raggiunse il padre Pasquale in Canada, paese di cui ha il passaporto, per poi ritornare in Italia dopo sette anni, a Motticella, frazione di Bruzzano Zeffirio, paese di origine del genitore. Appassionato sin da ragazzo di fumetti, cinema e affascinato dalla canzone d'autore, ha compiuto gli studi di scuola superiore al Liceo Classico di Locri. Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino dopo aver trascorso i quattro anni del corso legale nel Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica di Milano. Nel 1980 è entrato a far parte della redazione del TG1. Successivamente è stato inviato speciale della Rai alla cerimonia del premio Oscar di Los Angeles, ai festival del cinema di Venezia e Cannes e a partire dal 1981 al Festival di Sanremo. Ha realizzato le trasmissioni televisive Prisma, Taratatà, Sviste e Per fare Mezzanotte. Numerose le sue collaborazioni: Radiocorriere Tv, Linus, Venerdì di Repubblica, Il Messaggero, l'Unità e il suo inserto satirico, Tango. Disegnatore egli stesso, ha diretto, dal 1991 al 1995, la rivista il Grifo e nel dicembre del 2006 ha esposto le sue opere al Complesso del Vittoriano a Roma. Ha poi curato la rubrica di approfondimento sullo spettacolo del TG1, DoReCiakGulp, in onda il sabato dal 20 gennaio 1998 al 29 febbraio 2020. Su Rai Radio 2 ha condotto dal 2005 al 2008 Parole parole, storie di canzoni, una serie di appuntamenti radiofonici in cui ha intervistato i grandi autori ed interpreti della canzone italiana. Appassionato di Internet, nel 2001 ha inaugurato il suo sito ufficiale RAI, primo giornalista della Tv di Stato ad avere un sito dedicato.

Vincenzo Mollica, il rapporto con il maestro Enzo Biagi: "Mi ha insegnato la disciplina sul lavoro"

Nel febbraio 2019 ha dichiarato di essere malato e diventato quasi cieco a causa di diverse patologie degenerative della vista (uveite, glaucoma, iridociclite plastica), e di essere inoltre affetto dalla malattia di Parkinson e dal diabete mellito di tipo 2. La Rai ha posticipato la sua data di pensionamento, inizialmente prevista per il 27 gennaio 2020, al 29 febbraio successivo per consentirgli di seguire per la trentanovesima e ultima volta da inviato il Festival di Sanremo. Durante la quarta serata ha ricevuto una standing ovation da tutto il Teatro Ariston. Sposato con Rosa dal 1977, ha una figlia e si chiama Caterina.

Video su questo argomento Sanremo 2020, Vincenzo Mollica va in pensione: il saluto commovente e l'applauso della sala stampa Agenzia Vista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.