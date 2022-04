Che tempo che fa, stasera domenica 3 aprile su Rai 3. Ospite Jovanotti

03 aprile 2022 a

Un ospite in esclusiva questa sera in tv, domenica 3 aprile, a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio che va in onda ogni settimana su Rai 3. Il celebre e amato cantautore italiano presenterà I love you baby, nuova traccia del Disco del Sole, Mediterraneo, pubblicato su tutte le piattaforme digitali e contenente otto canzoni inedite, compresa La Primavera, che ha raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico. Lorenzo Jovanotti, che ha firmato il brano sanremese che Gianni Morandi ha portato sul palcoscenico dell'Ariston (Apri tutte le porte, terzo al Festival e Disco d’Oro), tornerà live quest’estate sulle spiagge italiane a partire dal 2 luglio con la seconda edizione del Jova Beach Party, che nel 2019 è stato il live ad aver raccolto più pubblico con 600mila spettatori. L’ultima tappa, all’aeroporto di Linate fermo per lavori, è stato l’ultimo grande evento live prima della chiusura per la pandemia e ha entusiasmato 100 mila persone.

Ovviamente non solo musica nel programma condotto da Fazio. Annunciata anche la presenza in trasmissione di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato; di Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; e di Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Sarà a lungo trattato, infatti, il tema dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le conseguenze che l'azione militare sta causando in tutta Europa e non solo. Sono milioni i cittadini che hanno lasciato il loro Paese alla ricerca di maggiore sicurezza, così come centinaia di migliaia sono gli edifici distrutti dai bombardamenti russi. Tra le vittime centinaia di bambini innocenti che con la guerra non hanno davvero niente a che fare.

Jovanotti: "Putin è un tipaccio. Non lo fermeranno le bandiere della pace. Basta, vi prego. Fatelo per i bambini"

A Che tempo che fa il professor Roberto Burioni farà il punto sulla pandemia causata dal Covid 19, anche alla luce della revisione delle restrizioni da parte del governo guidato da Mario Draghi. Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, come al solito, affiancheranno Fazio.

