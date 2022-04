Domenica In oggi 3 aprile, anticipazioni e ospiti di Mara Venier

03 aprile 2022 a

Come al solito anche oggi in tv, domenica 3 aprile, la puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, alternerà informazione e drammatici racconti a momenti più leggeri, nel segno della musica e dell'intrattenimento. La parte iniziale del programma storico della rete ammiraglia della televisione di Stato (in onda a partire dalle ore 14), sarà dedicata agli sviluppi della guerra in Ucraina. Negli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi, saranno presenti il giornalista e direttore di Radio 1 e dei Giornali Radio Rai, Andrea Vianello, mentre in collegamento ci sarà Monica Maggioni, direttrice del Tg1, che fin dall'inizio si è occupata del conflitto armato, con una costante presenza sul primo canale e una serie di interessanti approfondimenti. Nello stesso spazio iniziale della puntata di oggi, Noemi si esibirà interpretando Imagine.

Vincenzo Mollica sarà protagonista di un’ampia pagina celebrativa della sua lunga e brillante carriera da giornalista e inviato del Tg1 a cui parteciperanno anche Mogol, Enrico Mentana e Stefania Sandrelli, non mancheranno sorprese di altri grandi artisti del panorama musicale e cinematografico per salutare quello che viene ritenuto un vero e proprio modello per il giornalismo dedicato al mondo dello spettacolo, in particolare della musica.

Noemi, si racconterà a Mara Venier in una intervista per poi cantare alcuni dei suoi successi richiesti direttamente dal pubblico di Domenica In attraverso i social. Saranno ospiti del salotto domenicale di quella che ormai tutti definiscono Zia Mara, Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi che presenteranno la loro ultima commedia familiare dal titolo ‘’Bla Bla Family’’, al cinema a partire da giovedì 7 aprile. Mara Venier intervisterà Francesco Gabbani che si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi. La presenza di Francesca Fialdini sarà l’occasione per presentare ‘’Ci vuole un fiore’’, il programma condotto proprio dai due in onda venerdì 8 aprile su Rai 1.

