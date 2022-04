Citofonare Rai 2 oggi domenica 3 aprile, gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura

03 aprile 2022 a

Citofonare Rai 2. Anche questa domenica, 3 aprile, saranno molti gli amici che citofoneranno a casa di Paola Perego e Simona Ventura, a partire dalle 11.15 sul seguito programma in onda nella seconda rete della televisione di Stato. In studio annunciata la presenza di Enzo Decaro, Sergio Assisi e Barbara Foria, pronti a raccontarsi tra successo, passioni, e tanti aneddoti e momenti di spettacolo. In puntata ci sarà anche l’incontro con il mitico Totò, magistralmente interpretato da Francesco Paolocci, ormai presenza immancabile nella casa di Citofonare Rai2, che tonerà nella sua città: Napoli.

Come sarà stato accolto dalla sua gente l'attore che imita il più famoso comico della storia televisiva e teatrale italiana? Cosa sarà successo nel Rione Sanità alla vista del Principe De Curtis? Occorre seguire il programma di Paola Perego e Simona Ventura per comprendere come hanno reagito i napoletani vedendo un uomo amatissimo che, in realtà scomparso il 15 aprile 1967.

Nel corso di Citofonare Rai 2, non mancheranno Simon and the Stars con l’oroscopo della settimana e la musica live della Band Isola delle rose. Torna infine Tinto con il gioco Frigo per regalare ai telespettatori i premi in palio. Insomma come al solito una puntata che si annuncia interessante, divertente e che consente di conoscere meglio Enzo Decaro, Sergio Assisi e Barbara Foria.Come ogni domenica Paola Perego e Simona Ventura interpreteranno il ruolo delle padrone di casa di una trasmissione in cui sono state protagoniste sin dall'inizio. Interviste, musica, previsioni zodiacali, gag in una domenica che a livello informativo sarà ovviamente ancora una volta caratterizzata dal terribile conflitto armato che si st combattendo in Russia. Negli ultimi giorni gli invasori di Vladimir Putin hanno lasciato la regione di Kiev, ma i loro sforzi bellici ora si stanno concentrando su Odessa e sul sud del Paese del premier Zelensky,

