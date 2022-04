L'Eredità - Una sera insieme, vince Matilde Gioli: all'Ucraina vanno 72.500 euro

02 aprile 2022 a

Una prima serata all'insegna delle risate e della solidarietà nei confronti del popolo ucraino: questa sera, sabato 2 marzo, su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale de L'Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna solitamente programmato prima del telegiornale delle 20. Una nuova modalità di gioco ha fatto da sfondo all’insegna della beneficenza e della solidarietà con 7 concorrenti speciali: Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli, che si sono sfidati per sostenere la raccolta fondi in favore della popolazione ucraina.

L'Eredità, stasera una puntata speciale per l'Ucraina

Al tirello sono arrivati Matilde Gioli, Massimo Cannoletta e Paolo Conticini, con quest'ultimo che è stato eliminato e ha dato la possibilità allo storico campione dei record e all'attrice lombarda di andare ai calci di rigore. E' stata la Giulia Giordano di Doc a prendersi la ghigliottina.

Matilde Gioli è arrivata alla fase finale con 290 mila euro - ricordiamo una ghigliottina di solidarietà - e ha dovuto legare le seguenti cinque parole: tempo, lavorare, sguardo, tutti e appassionatamente. Dopo una serie di dimezzamenti, Matilde ha giocato per 72.500 euro con la parola insieme. Ma essendo una puntata speciale, Matilde non ha consegnato la parola, potendosi confrontare con gli altri sei campioni. Tutti però hanno scritto insieme, così ben 72.500 euro sono andati alla causa ucraina.

