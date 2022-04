Serena Bortone, chi è: la conduttrice di Oggi è un altro giorno non è mai stata sposata e non ha figli

02 aprile 2022 a

Super ospite questa sera, sabato 2 aprile, ai Soliti Ignoti: la concorrente, infatti, è Serena Bortone, personaggio amatissimo dal pubblico di Rai 1 in quanto conduttrice di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.

Nata a Roma nel 1970, inizia lavorando nella redazione del programma di Mino Damato, Alla ricerca dell’arca, nel 1989. Continua nella squadra di Avanzi e Ultimo minuto, per poi iniziare una collaborazione nel programma di inchiesta Mi manda Lubrano (diventato poi Mi manda Raitre) diventando l’anno seguente inviata per i collegamenti in diretta. Il 1998 è l'anno dell'esordio come giornalista politica, mentre nel 2007 torna alle inchieste di Mi manda Raitre. Nel 2010 è autrice del programma Agorà, poi, nel 2016, è ideatrice e conduttrice di due reportage che raccontano la contemporaneità attraverso le relazioni, dal titolo Tutti salvi per amore. Dal giugno del 2017 conduce Agorà, in onda su Rai 3, restando alla guida del programma fino al 26 giugno 2020; il successivo 7 settembre debutta con Oggi è un altro giorno.

Lato vita privata, non è sposata e non ha figli. In passato, al settimanale Mio, aveva detto: "Non credo nel matrimonio, ma nell’indipendenza. Non sono mai stata sposata. Mai avuto figli. Il matrimonio non fa per me. Sono molto indipendente. Quanto all’amore, sono sempre innamorata. In questo momento posso dire di non avere un amore in particolare, ma non escludo che arrivi". Di recente, invece, al settimanale Chi, ha detto: "Sono single, o meglio, in trattativa. Sono allergica ai rapporti tradizionali che devono durare una vita. All'idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco".

