Matilde Gioli, chi è la Giulia Giordano di Doc. L'attrice è fidanzata con Alessandro Marcucci

02 aprile 2022 a

a

a

La sua Giulia Giordano ha fatto innamorare milioni di telespettatori. D'altronde, la fiction Doc - Nelle tue mani, è stata seguitissima per tutte e due le stagioni - l'ultima conclusasi di recente - e i fan vogliono già la terza. Merito anche di Matilde Gioli, una delle protagoniste della serie che vede in Luca Argentero il protagonista, il dottor Andrea Fanti. Questa sera, l'attrice sarà tra le concorrenti de L'Eredità - Una sera insieme, la puntata speciale del quiz game condotto da Flavio Insinna in onda su Rai 1 in prima serata e dedicata al popolo ucraino.

Lorella Cuccarini, chi è il marito: "Due volte a settimana il sesso ci sta"

Matilde Gioli, nome d'arte di Matilde Lojacono, è nata a Milano nel 1989. Il cognome scelto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo è quello della madre. Diventa nota al pubblico per la sua parte nel film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d'argento 2014 e il Premio Alida Valli durante il Bari International Film Festival. Viene candidata anche per il Ciak d'oro come miglior attrice non protagonista. Nel gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come miglior attrice emergente, mentre di recente, come detto, è stata nel cast di Doc - Nelle tue mani, nei panni della dottoressa Giulia Giordano.

Raimondo Todaro, un nuovo taglio di capelli per affrontare il serale di Amici

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con Alessandro Marcucci. Al settimanale Oggi, ha rivelato: "Stavo con una persona da un bel po', apparentemente tutto bene. Poi, per un film che stavo girando, mi spedirono in un maneggio a prendere lezioni. Era la prima volta, mai fatto equitazione in vita mia. Persi la testa per lui, per gli animali, per tutto", ha raccontato. Lei non lo disse mai al compagno, fu lui a scoprirlo dal telefono. "Dopo quella storia sono rimasta sola a lungo. Ho seguito una terapia, mi serviva aiuto per accedere agli angoli bui, alla mia rabbia nascosta, ai sensi di colpa che non rivelo a nessuno". Alessandro è "il grande amore della mia vita. Ho avuto altre storie, ma lui è l'unico con cui mi sento pronta a fare un figlio, anche subito, anche domani. È il mio migliore amico, la mia guida, mi fa ridere da pazzi, adoro l'odore della sua pelle".

Fabrizio Moro, oltre la musica anche la regia del film Ghiaccio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.