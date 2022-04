Fabrizio Moro, oltre la musica anche la regia del film Ghiaccio. Chi è il cantante: a Sanremo ha vinto il miglior testo con Sei tu

02 aprile 2022 a

Torna Amici con la terza puntata del serale oggi, sabato 2 aprile, e torna anche Fabrizio Moro in studio. Il cantante, vincitore del premio per il miglior testo all'ultimo Festival di Sanremo, si esibirà proprio con il brano portato in gara sul palco dell'Ariston, Sei tu. Appuntamento dunque a partire dalle 21,20 su Canale 5.

Nato a Roma nel 1975, Fabrizio Moro (nome d'arte di Fabrizio Mobrici) è cresciuto nel quartiere di San Basilio. Studia all’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini e poi passa alla musica, iniziando a esibirsi nei locali romani con la chitarra, strumento che ha imparato a suonare da autodidatta. L'amore per la musica lo porta sette volte sul palco di Sanremo, comprese le partecipazioni nella categoria Giovani e quelle da autore. Ha vinto nel 2007 con Pensa e nel 2017 con Non mi avete fatto niente, in coppia con Ermal Meta. Nel 2022 è tornato in gara a Sanremo con il brano Sei tu. Nel frattempo però non ha lasciato andare l'amore per il cinema, e ora è arrivato l’esordio alla regia con il film Ghiaccio, ambientato nella Roma del 1999. Con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fabrizio Moro ha portato sul grande schermo la storia di Giorgio, un ragazzo che vive insieme alla madre nella periferia di Roma e sogna di diventare un campione di boxe. Tra le musiche del film non poteva mancare proprio Sei tu, brano portato in gara al Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda la vita privata, Moro è stato legato per tanti anni a Giada Domenicone. I due hanno avuto due figli (Libero e Anita) ma non hanno mai voluto sposarsi e si sono lasciati nel 2019. Lato social, è molto attivo su Instagram, dove vanta più di mezzo milione di follower.

